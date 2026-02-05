Frosinone: La Polizia di Stato arresta un uomo e ne denuncia due. Rinviene armi e droga

Nella mattinata di ieri personale della Polizia di Stato traeva in arresto un uomo e ne denunciava altri due per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p., detenzione di oggetti atti ad offendere ex art. 4 Legge 110/1975, detenzione di materiale esplodente ex art. 435 c.p. e ricettazione ex art. 648 C.P., tutti residenti in questo capoluogo.

In particolare, nel corso di un servizio specifico finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli operatori della Squadra Mobile di Frosinone, unitamente a personale della S.I.S.C.O. Roma, della Divisione Polizia Anticrimine e con l’ausilio delle unità cinofile di Nettuno della Polizia di Stato, effettuavano specifici controlli presso uno stabile di proprietà dell’ATER sito nella parte bassa del capoluogo ciociaro, in merito al quale da attività info-investigativa erano emersi fondati elementi che facessero sospettare che ivi si svolgesse attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori alle prime ore del mattino si portavano nei pressi del complesso immobiliare in argomento e, dopo aver realizzato una preventiva attività di appostamento ed osservazione nei pressi dello stabile, procedevano ad accedervi ed all’immediata perquisizione di un appartamento al momento occupato da un soggetto gravato pregiudizi di polizia inerenti le violazioni alla normativa sulle sostanze stupefacenti, al momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altro reato.

L’uomo, alla vista degli operatori, tentava di sbarazzarsi di un borsello di colore nero lanciandolo dalla finestra del suo appartamento, che però veniva notato da altro personale in osservazione che rinveniva al suo interno sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 5 involucri. All’interno dell’appartamento veniva rinvenuto oltre a denaro in contante per un totale di €2600,00 diversi bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento, nonché gr.72,5 di cocaina.

Nel corso dei controlli veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente nascosta nei vasi di fiori o all’interno di piccole intercapedini. Dal controllo delle cantine in uso ai tre indagati veniva rinvenuto 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo Hashish, un fucile risultato provento di furto, cartucce calibro 22 di una pistola e n. 2 ordigni esplosivi, cd “bombe carta con miccia”.

La perquisizione veniva estesa ai veicoli a disposizione dei tre uomini che dava esito positivo in quanto all’interno di una delle autovetture veniva rinvenuta dell’ulteriore sostanza stupefacente del tipo Hashish e cocaina, una pistola provento di furto e n.6 cartucce calibro 28, un fucile tipo doppietta (la cui provenienza non è stata ancora accertata, ed una mazza da baseball.

In totale veniva sopposto a sequestro gr.88,47di sostanza stupefacente tipo cocaina e gr. 1061,28 di Hashish.

Al termine delle formalità di rito l’odierno arrestato veniva tradotto presso il carcere di Frosinone a disposizione dell’A.G. procedente.