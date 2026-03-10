Frosinone – La Polizia di Stato accerta irregolarità ed il locale viene chiuso per 15 giorni con decreto del Questore

Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, dopo un’accurata istruttoria della Divisione Amministrativa e di Sicurezza. Dopo un grave episodio di violenza verificatosi all’interno del locale, nei giorni scorsi era stata anche accertata la vendita di alcool ai minori.La condotta illecita era già stata rilevata in passato e precisamente nel 2022. Alla luce di quanto emerso è stata decretata la sospensione della SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni.