Frosinone – La Polizia di Stato a sostegno dei più bisognosi con l’iniziativa “CondiviDiamo”

i è conclusa con la consegna delle donazioni ricevute la raccolta alimentare intitolata “CondiviDiamo”, promossa dalla Questura di Frosinone in occasione delle festività natalizie.

Si tratta di una inedita iniziativa di beneficenza che ha dovuto tenere conto delle restrizioni imposte dalla pandemia in atto. Gli appartenenti ai vari uffici della Polizia di Stato della provincia hanno aderito con spirito di solidarietà e vicinanza alle persone in difficoltà che vivono nella nostra terra, a dimostrazione che i motti come “Vicini alla Gente” ed “Esserci sempre” non sono solo slogan, ma sanno assumere concretezza grazie all’affetto e alla generosità dei poliziotti e dei dipendenti dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa benefica ha trovato un eccezionale e straordinario sostegno da parte di alcune aziende, associazioni e realtà locali quali la “Froneri Italy”, il “Nuovo Pastificio Italiano – Fioravanti”, il Pastificio “Zaffiri”, la “Centrale del Latte del Frusinate – Eurofresh”, il mulino “Polselli”, la “Forni Riuniti Valpan”, la “Zippo Ice”, la Coldiretti ed il Frosinone Calcio che hanno dato il loro generoso e concreto contributo a questa missione solidale.

In questo momento, in cui tutti stiamo vivendo la difficile situazione legata all’emergenza epidemiologica e si percepisce ancora più forte il bisogno d’aiuto da parte degli appartenenti alle fasce più deboli della società, si sente più impellente il dovere di promuovere ogni azione che possa alleviare questo disagio. Con tale spirito ci si è rivolti alle grandi aziende del territorio che hanno manifestato la propria pronta e sincera disponibilità a condividere questa volontà di contribuire a favorire la nascita di un momento di spensieratezza per chi è più colpito dall’attuale crisi economica.

I beni raccolti, grazie anche al prezioso aiuto dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Frosinone, sono stati veicolati anche grazie al prezioso contributo di S. E. Monsignor Ambrogio Spreafico, alle Caritas Diocesane di Frosinone, Fiuggi, Cassino e Sora, che ne hanno curato la distribuzione alle famiglie bisognose oltre ad averli impiegati per la conduzione dei propri fini caritatevoli.

COMUNICATO STAMPA