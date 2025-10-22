Frosinone, la maggioranza resta a quota 16: salta l’ipotesi della delega a Gagliardi per “blindare” la coalizione

Frosinone – Resta complicato il quadro politico in Comune, dove la ricerca del diciassettesimo consigliere continua a rappresentare un nodo cruciale per la stabilità della maggioranza. L’ipotesi di conferire una delega consiliare a Carlo Gagliardi, esponente della lista Marzi, si è arenata di fronte alle perplessità della cosiddetta Galassia della Lega, determinante nel bloccare l’operazione.

Da tempo, infatti, il sindaco Riccardo Mastrangeli e i gruppi di maggioranza cercano una soluzione per consolidare numericamente la coalizione trasversale, oggi ferma a 16 consiglieri su 33. L’obiettivo è raggiungere quota 17, così da garantire un margine di sicurezza nelle sedute e, soprattutto, dare un segnale politico di compattezza in vista delle prossime amministrative.

Negli ultimi undici mesi non si sono registrati problemi nelle sedute di prima convocazione, grazie al sostegno costante di tre consiglieri della lista Marzi — Domenico Marzi, Alessandra Mandarelli e lo stesso Gagliardi — mentre Armando Papetti ha preso le distanze, annunciando la sua futura candidatura nella coalizione del PSI a sostegno di Vincenzo Iacovissi.

La possibile delega a Gagliardi, discussa nelle ultime settimane, avrebbe dovuto riguardare il settore Urbanistica, un ambito che sia Nicola Ottaviani sia Mastrangeli hanno finora mantenuto ad interim. Il conferimento della delega avrebbe avuto un valore più politico che amministrativo, fungendo da segnale di rafforzamento della coalizione.

Tuttavia, la Galassia della Lega — che riunisce i consiglieri del Carroccio, un esponente della lista Per Frosinone, tre della lista Ottaviani II e Marco Sordi (lista Vicano, ma vicino politicamente a Ottaviani) — ha espresso forti riserve sull’operazione. Proprio questi gruppi, in totale sette consiglieri, stanno valutando la creazione di un intergruppo per coordinare meglio la propria azione politica.

Nel frattempo, Nicola Ottaviani e Antonio Scaccia avrebbero ritrovato una piena sintonia, elemento che potrebbe incidere sulle future dinamiche interne al centrodestra cittadino.

Il sindaco Mastrangeli, intanto, continua a muoversi con cautela, consapevole che la ricerca del diciassettesimo consigliere non è solo una questione di numeri, ma rappresenta anche il primo passo verso la definizione delle strategie in vista delle prossime elezioni comunali.

