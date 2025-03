Frosinone, la maggioranza Mastrangeli sempre più in acque agitate

Mai una tregua, mai una quadra. La maggioranza che sostiene il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, continua a navigare in acque agitate, tra tensioni, defezioni e scosse politiche che sembrano tutt’altro che concluse.

L’ultima settimana ha portato con sé una serie di eventi che hanno acceso ulteriormente gli animi. La revoca dell’assessore Valentina Sementilli (lista Ottaviani), la nomina dell’avvocato Mario Grieco al suo posto, il gesto dell’ombrello dell’assessore Rossella Testa al Giardino e, soprattutto, il riassetto degli equilibri in consiglio comunale. L’uscita di Cristian Alviani dalla civica di Ottaviani per passare al gruppo misto è un segnale chiaro: i gruppi e gli schieramenti si stanno scomponendo e ricomponendo senza soluzione di continuità.

Numeri e prospettive

Finora, in 33 mesi, il sindaco Mastrangeli non è mai andato sotto in aula. Ma la situazione sta cambiando. La lista Ottaviani, che alle elezioni del 2022 aveva conquistato cinque consiglieri grazie ai 894 voti di Sementilli (611) e Alviani (283), oggi ne conta solo tre: Massimiliano Tagliaferri, Andrea Campioni e Cinzia Fabrizi. Gli altri hanno preso altre strade: Giovan Battista Martino e Teresa Petricca sono passati a FutuRa.

Un quadro frammentato e in continua evoluzione, che potrebbe avere un impatto decisivo sulla tenuta della maggioranza. Anche perché all’orizzonte c’è il bilancio comunale, un atto strategico che richiederà numeri certi e compattezza politica. E qui sta il problema: con le sedute fissate solo in prima convocazione, il margine di manovra si riduce e le variabili si moltiplicano.

Il futuro della maggioranza

La domanda è inevitabile: Mastrangeli riuscirà a mantenere il controllo della sua maggioranza o sarà costretto a rivedere alleanze e strategie? Nel frattempo, tra rimpasti, polemiche e gesti clamorosi, la sensazione è che le scosse di assestamento siano solo all’inizio.