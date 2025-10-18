Frosinone – La Galassia della Lega valuta un intergruppo, FdI analizza gli scenari. Mastrangeli punta alla stabilità

Di Augusto D’Ambrogio

Clima di riflessione e manovre sottili all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. La cosiddetta Galassia della Lega starebbe valutando la possibilità di dare vita a un intergruppo consiliare, mentre Fratelli d’Italia analizza attentamente tutti gli scenari politici, in vista di un possibile riassetto complessivo delle forze di centrodestra nel capoluogo.

Nel corso della recente riunione di coalizione, a Mastrangeli è stato chiesto di “trovare il diciassettesimo”, vale a dire di rafforzare numericamente la maggioranza, che oggi può contare su 16 consiglieri su 33. Il primo cittadino, tuttavia, resta concentrato sui temi amministrativi e sul programma di governo, ribadendo la volontà di non alterare gli equilibri attuali e di mantenere una coalizione trasversale, la stessa che gli ha permesso di governare senza scossoni per oltre 40 mesi.

Un dato, infatti, è significativo: mai la maggioranza è andata sotto durante le sedute del Consiglio comunale, nemmeno nei dieci mesi in cui le riunioni si sono svolte esclusivamente in prima convocazione. Ciò anche grazie al contributo dei tre consiglieri della lista Marzi — Domenico Marzi, Alessandra Mandarelli e Carlo Gagliardi — che hanno garantito il numero legale. Lo stesso Marzi ha più volte chiarito che, in presenza di risposte concrete sul piano amministrativo, non farà mancare il proprio sostegno a Mastrangeli.

Nel frattempo, all’interno del centrodestra, le dinamiche restano complesse. Da un lato la Galassia della Lega, dove spicca anche Marco Sordi, eletto nella lista Vicano ma vicino al coordinatore provinciale Nicola Ottaviani. Dall’altro, il gruppo di Fratelli d’Italia, che può contare su cinque consiglieri: Franco Carfagna, Marco Ferrara, Paolo Fanelli, Sergio Crescenzi e Francesca Campagiorni.

Completa il quadro Massimiliano Tagliaferri, presidente del Consiglio comunale, oggi indipendente dopo l’uscita dalla lista Ottaviani. La competizione tra Lega e Fratelli d’Italia resta alta, come da tradizione nel comune capoluogo, ma Mastrangeli, che si definisce un sindaco civico vicino alla Lega, continua a muoversi con cautela, determinato a mantenere la stabilità politica e amministrativa del governo cittadino.

