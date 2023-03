Frosinone, “La donna come essenza della scrittura”: martedì la premiazione

Si terrà martedì 7 marzo alle 10, alla Villa Comunale di Frosinone, la premiazione del concorso “La donna come essenza della scrittura”, evento istituzionalizzato dal Comune di Frosinone in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione coordinato da Valentina Sementilli.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti, è riservata agli studenti delle scuole medie di Frosinone che, in questi giorni, si stanno cimentando nella composizione e nella redazione degli elaborati, articolati in 4 sezioni: poesia, lettera, composizione scritta, disegno.

Le opere partecipanti saranno giudicate dalla commissione composta dall’assessore Sementilli, da Ombretta Ceccarelli, Virginio Panici e Alfio Borghese.

“Il concorso – ha dichiarato l’assessore Sementilli – ha come finalità l’avvicinamento degli studenti al mondo dell’espressione artistica prendendo spunto dal tema dell’universo femminile, promuovendo così la partecipazione diretta ed attiva e offrendo una possibilità di espressione libera ed autentica che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro sé. Grazie ai dirigenti e ai docenti che hanno aderito all’iniziativa; grazie, in particolare, agli alunni, che stanno contribuendo con grande creatività e impegno a diffondere consapevolezza su un tema importante come quello dei diritti della donna e del contrasto a ogni forma di violenza”.

