Frosinone – La destra ciociara alza il muro

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Nella terra dei “Giganti” il solco politico dentro il centrodestra ciociaro si fa sempre più profondo. E a renderlo ancora più evidente è stata la presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, all’iniziativa pubblica organizzata da Massimo Ruspandini.

Una partecipazione letta da molti come un messaggio politico preciso: il governatore avrebbe scelto di stare al fianco della destra storica della Ciociaria, prendendo le distanze da chi, secondo alcuni ambienti del partito, continua a trattare il territorio come una periferia politica a cui concedere soltanto “bruscolini”.

Ma il segnale più forte sarebbe arrivato direttamente dal palco. Rocca ha infatti preso posto accanto a Luca Di Stefano, sindaco di Sora e presidente uscente della Provincia di Frosinone, considerato il favorito anche per il prossimo rinnovo dell’ente provinciale. Un gesto interpretato come una vera e propria investitura politica: “questo è il mio presidente”, il messaggio che in molti hanno colto tra le righe.

Alla serata era presente gran parte della destra storica ciociara. A non passare inosservate, però, sono state le assenze dell’assessore regionale Giancarlo Righini e di Massimiliano Quadrini.

Più che un semplice appuntamento politico, quello andato in scena ieri sera è apparso come un momento di ridefinizione degli equilibri interni al centrodestra provinciale. Non solo si è approfondito un solco: qualcuno, simbolicamente, avrebbe già tracciato una linea per terra con una scritta inequivocabile: “da qui non passate”.