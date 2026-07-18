Frosinone, la crisi esplode: “Le poltrone tengono tutto insieme”

La crisi politica al Comune di Frosinone torna al centro del dibattito con un duro affondo del consigliere comunale Anselmo Pizzutelli, che descrive una maggioranza ormai priva di una reale coesione politica. Secondo l’esponente, l’unico elemento che terrebbe ancora insieme l’Amministrazione sarebbe la gestione delle cariche istituzionali, mentre la tenuta numerica in Consiglio appare sempre più fragile.

Pizzutelli sostiene che la maggioranza non esista più nei fatti e invita il sindaco Riccardo Mastrangeli a una riflessione politica, arrivando a ipotizzare un passo indietro. Nel mirino finiscono anche quei consiglieri che, pur criticando apertamente l’operato dell’Amministrazione, continuano a sostenerla senza assumere iniziative concrete come le dimissioni o una sfiducia.

L’analisi evidenzia inoltre come le recenti tensioni interne, le dimissioni da incarichi istituzionali e le continue fibrillazioni abbiano accentuato l’instabilità del quadro politico cittadino, alimentando interrogativi sul futuro della consiliatura.

Con la ripresa dell’attività amministrativa dopo la pausa estiva, il Consiglio comunale sarà chiamato a verificare se la maggioranza riuscirà a ritrovare compattezza o se le divisioni interne porteranno a un ulteriore inasprimento dello scontro politico. Uno scenario che potrebbe incidere in maniera significativa sul futuro dell’Amministrazione e sugli equilibri di Palazzo Munari.