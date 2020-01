Frosinone, la città ricorda i tre martiri toscani

Stamani, nel corso di una solenne cerimonia, sono stati ricordati Giorgio Grassi, Pierluigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come “i tre martiri toscani”. La commemorazione, punteggiata dalle emozionanti note eseguite dalla banda “Romagnoli”, è avvenuta presso il monumento di viale Mazzini alla presenza, dell’assessore Rossella Testa, del presidente provinciale Anpi, Giovanni Morsillo, degli iscritti all’associazione e di diversi cittadini intervenuti. “Anche in occasione del 76° anniversario dell’eccidio – ha dichiarato Rossella Testa – l’amministrazione Ottaviani ha voluto tener vivo il ricordo del sacrificio di Giorgio, Pierluigi e Luciano, nel corso di una cerimonia con la consueta e importante partecipazione dell’Anpi provinciale. Valori come la democrazia, la libertà, la pace, la tolleranza sono patrimonio di tutti e costituiscono le fondamenta della convivenza civile: per questo, non devono mai essere messi in discussione ma, anzi, continuare a essere punto di riferimento della nostra società, specie delle generazioni più giovani”. Ha preso poi la parola Giovanni Morsillo che ha sottolineato come il lascito dei tre giovani martiri sia rappresentato proprio dal ripudio di ogni forma di guerra, di violenza e di sopraffazione.

COMUNICATO STAMPA