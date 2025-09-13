Frosinone, la Banca Popolare del Frusinate cambia guida: Salvatori si dimette, Sbianchi in pole position

La Banca Popolare del Frusinate si prepara a voltare pagina. L’attuale presidente Carlo Salvatori, in carica dallo scorso anno, ha rassegnato le dimissioni per motivi «esclusivamente personali». La decisione diventerà effettiva a partire dal 1° ottobre, quando Salvatori lascerà anche il ruolo di consigliere.

In una nota ufficiale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutto il personale dell’istituto hanno espresso a Salvatori «profonda gratitudine per l’impegno e il lavoro svolti nel corso del mandato», sottolineando come il suo contributo abbia rafforzato la banca e consolidato i suoi valori fondanti.

La successione

A questo punto la domanda è: chi prenderà il posto di Salvatori?

Tutti gli indizi portano a Fabio Sbianchi, imprenditore e attuale consigliere della banca. Fondatore di Octo Telematics, figura di spicco nel settore dei servizi telematici per la mobilità, Sbianchi è considerato una scelta interna ma soprattutto gradita alla Banca d’Italia, grazie alle sue competenze in materia di antiriciclaggio e diritto bancario.

Il profilo di Fabio Sbianchi

Nato a Roma 63 anni fa, laureato in Scienze Politiche alla Sapienza, Sbianchi ha alle spalle un lungo percorso professionale:

1989: project manager alla Consulta dell’Anagrafe del Comune di Roma.

1992-1994: assistente parlamentare alla Camera dei Deputati.

1995: fonda Tecnicom, società di consulenza tecnologica.

Successivamente approda in ViaSat, dove ricopre ruoli dirigenziali e contribuisce allo sviluppo del sistema ViaSat GSM.

2002: fonda Octo Telematics, oggi riferimento internazionale nei servizi telematici per la mobilità.

2020: fonda e guida Wal-Life Startup, dedicata alla protezione degli individui dai rischi legati al progresso scientifico e tecnologico.

Giugno 2024: entra nel CdA della Banca Popolare del Frusinate.

Con il suo profilo, Sbianchi appare come il candidato naturale a guidare la Popolare del Frusinate in una fase cruciale per il futuro dell’istituto.

