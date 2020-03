Frosinone, Klopman dona al Sindaco le mascherine (VIDEO)

Nella giornata odierna, l’amministratore delegato della Klopman, dott. Alfonso Marra, ha donato un centinaio di mascherine protettive all’amministrazione comunale di Frosinone. L’AD ha consegnato i dispositivi al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, alla presenza del management tecnico e commerciale dell’azienda, unitamente al comandante della Polizia Municipale, Donato Mauro, e al responsabile della Protezione civile, Marco Spaziani. “Ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città, la Klopman per il contributo che sta offrendo per combattere e vincere una battaglia che deve vederci tutti uniti, cittadini, imprese, amministratori – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – Anche attraverso la presenza, nel capoluogo, di questa realtà industriale di altissimo livello, sempre votata all’innovazione, alla ricerca e alla qualità, l’intero tessuto economico del territorio può guardare al futuro con la certezza di poter essere competitivo. Ora possiamo dire che, quando, alcuni anni fa, ci siamo battuti, in prima persona, come amministrazione comunale, per evitare che la proprietà di questa azienda passasse nelle mani di un gruppo indiano, con la possibilità che lo stabilimento venisse smantellato e venduto a pezzi come avvenuto per la Videocolor ad Anagni, avevamo visto giusto, poiché solo difendendo le industrie strategiche del territorio, in grado di assicurare l’autosufficienza anche in periodi di emergenza come quello attuale, il nostro Paese e le nostre popolazioni avranno disegnato il loro futuro”. “Con questo gesto, intendiamo offrire un ausilio alla comunità frusinate mettendo a disposizione la nostra tecnologia”, ha dichiarato l’AD Marra.Il sindaco, attraverso uno specifico gruppo di lavoro, anche grazie al contributo di elargizioni private, sta verificando la possibilità di fornire tutti i cittadini di almeno una mascherina, nel caso in cui dovessero continuare a scarseggiare forniture di carattere nazionale o estero, per garantire le condizioni minime di sicurezza per quanti sono costretti ad uscire di casa per effettuare la spesa, per le ragioni di salute o per le esigenze richiamate nei decreti ministeriali.



COMUNICATO STAMPA