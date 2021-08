Frosinone, istruzioni di… coppia con Gaia De Laurentiis

Giovedì 5 agosto nuovo appuntamento con il Teatro tra le Porte in piazza Vittorio Veneto, sempre alle 21.30, con ingresso gratuito. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl e il contributo della Banca Popolare del Frusinate, ospiterà infatti “”S/coppia d/istruzioni per l’uso”.La fedeltà, la forma-coppia, le sue debolezze e le sue forze in una trasvolata lungo i secoli, dalle basi biologiche ed animali dei legami riproduttivi con la spaccatura fra “pinguinisti monogami di destra” e “leonisti poligami di sinistra”, fino alle nuove forme relazionali in via di esplorazione nelle ultime generazioni.Esempi dal mondo classico, la sconvolgente novella di Madonna Filippa dal Decameron di Boccaccio, e poi Il diario di Adamo ed Eva di Twain, coppie celebri come Chopin e Sand, e ancora Pirandello, Svevo, sketch radiofonici e televisivi.Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera sono i protagonisti di questa indagine divertita ed insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano… La coppia!

Il “Teatro tra le porte” prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, fino al 7 agosto.

Ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme sanitarie al numero 07751893548 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì 9.30 -12.30; sabato 9.30 -12.30 al numero 329 3605704. Il pubblico che avrà effettuato la prenotazione sarà atteso fino a 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, dando la possibilità di ingresso nell’area agli altri spettatori, in caso di assenza, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale, che non potrà essere inferiore alla misura di un metro.

