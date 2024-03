Frosinone, isole pedonali sospese il 31 marzo

Nella giornata di domani,domenica 31 marzo 2024,30 le aree pedonali istituite nella parte alta e in quella bassa della città saranno sospese. La Polizia Locale ha infatti emesso l’ordinanza con cui è istituita, nella giornata di celebrazione della Pasqua, la sospensione dell’isola pedonale in corso della Repubblica (e del controllo degli accessi a mezzo varchi elettronici) e dell’isola pedonale di via Aldo Moro.

“Il provvedimento – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – vuole venire incontro alle esigenze delle cittadini, tenendo conto delle attività di carattere religioso e delle necessità del periodo pasquale”.

