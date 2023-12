Frosinone, isole pedonali sospese il 24 e il 31 dicembre

Nelle giornate di domenica 24 e domenica 31 dicembre 2023 le aree pedonali istituite in corso della Repubblica e via Aldo Moro saranno sospese. La Polizia Locale ha infatti emesso l’ordinanza con cui è istituita la temporanea modifica e sospensione delle isole pedonali.

“Il provvedimento di sospensione, con cui è ristabilita la circolazione veicolare nelle isole pedonali della parte alta e in quella bassa della città, il 24 e il 31 dicembre prossimi – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – vuole venire incontro alle esigenze delle cittadini, tenendo conto delle attività e delle necessità caratteristiche del periodo festivo”.

