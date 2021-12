Frosinone, isole pedonali nei weekend: confermate tutto l’anno

A seguito di un mero disguido tra gli uffici comunali che si occupano della regolamentazione del traffico, nelle scorse ore si era diffusa la notizia infondata della revoca delle isole pedonali domenicali. In realtà, era stata semplicemente ipotizzata la sospensione delle isole pedonali per la sola giornata di domenica 19 dicembre, a seguito della richiesta di alcuni commercianti, per facilitare gli ultimi acquisti prima della imminente festività natalizia. Si ribadisce, pertanto, la vigenza e la validità del progetto “A passeggio per 2 km”, che non sarà soggetto ad alcuna interruzione o sospensione nel corso dell’anno, tenuto conto degli effetti positivi riportati nell’ambito della attenuazione dell’impatto del PM10 e delle altre polveri sottili sulle zone interessate dal passeggio, oltre che sotto il profilo della socializzazione dei cittadini in sicurezza.

Il progetto “A passeggio per due km”, fortemente voluto già nel 2019 dall’amministrazione Ottaviani, prevede, infatti, l’istituzione, ogni domenica, di isole pedonali nel centro storico (da piazza Vittorio Veneto a largo Turriziani compreso) e su via Aldo Moro (dall’intersezione con via Veccia fino a piazzale De Matthaeis), in calendario tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

In alcune domeniche, allorquando dovessero essere organizzati specifici eventi e manifestazioni, sarà possibile anche un ulteriore aumento dell’orario di validità delle isole pedonali, per permettere il passeggio dei pedoni in piena sicurezza, durante l’intero corso della giornata.

