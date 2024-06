Frosinone, isole pedonali di sabato in via Aldo Moro: si parte il 22

Istituita, in via sperimentale, l’isola pedonale nel tratto di via Aldo Moro dall’intersezione con Via Francesco Veccia fino a Piazzale De Matthaeis da sabato 22 giugno e il primo ed il terzo sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre, dalle ore 18.00 alle ore 24.00. L’iniziativa è stata adottata su impulso dell’assessore al commercio Valentina Sementilli. “L’istituzione dell’isola pedonale sperimentale, che andrà ad aggiungersi alle isole pedonali domenicali – ha dichiarato l’assessore Sementilli – va nella direzione di presidiare lo sviluppo delle attività produttive locali, la loro capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socioeconomici, oltre a essere uno strumento di sensibilizzazione e di miglioramento della qualità dell’aria che tutti respiriamo. L’amministrazione, così facendo, intende proseguire un progetto che consenta alle attività commerciali di prolungare l’orario delle proprie attività anche nelle ore serali, promuovendo lo sviluppo economico locale e permettendo così ai cittadini di usufruire di spazi idonei alla socializzazione, mettendo al centro la vivibilità di spazi sempre più fruibili da residenti, commercianti, giovani, anziani e famiglie”. Sabato 22 giugno al via l’intrattenimento itinerante nell’area per bambini e famiglie: Skarabokkio sarà di scena alle 18.45, mentre alle 20.30 animazione, trucca bimbi e mascotte a cura de L’isola che c’è. In concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, sabato 6 luglio, inoltre, l’amministrazione sta organizzando una serie di attività nell’area pedonale di via Aldo Moro in sinergia con gli operatori commerciali.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO