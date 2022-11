Frosinone / Isola del Liri, si è spenta Paola Costantini a soli 58 anni

Il giorno 28 novembre, presso la propria abitazione (Via A. Ciamarra,40) assistita amorevolmente, è venuta a mancare ai suoi cari, Paola Costantini in Fattoracci, di anni 58. Il marito, i figli, la nuora, il genero, il nipotino, i fratelli, gli zii ed i parenti tutti ne danno il triste annuncio.I funerali avranno luogo mercoledi 30 novembre, alle ore 15.30, nella Chiesa S. Antonio in Frosinone. La cara salma verrà tumulata nel cimitero di Isola del Liri.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.



