Frosinone, “Io sono Mina” al Vittoria fuori abbonamento

Nuovo appuntamento (fuori abbonamento) con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Sabato 21 marzo alle 21 andrà in scena “Io Sono Mina”, arrangiamenti Mauro Iset ed Egidio Perduca, testi Mauro Iset e Daniela Placci. Lo spettacolo musicale-teatrale è interamente dedicato alla più celebre cantante pop italiana. Diva e pop allo stesso tempo, amata da compositori, registi, musicisti e telespettatori. Dagli esordi come esponente della “tribù degli urlatori” al successo indiscusso, televisivo e discografico. Dalle celebri collaborazioni al “ritiro” dalle scene (ma non dal panorama musicale, italiano ed internazionale). Non solo una carrellata dei principali successi della “tigre di Cremona” ma, soprattutto, un viaggio nella società e nella cultura del primo dopoguerra, visto attraverso la forte personalità della popolare cantante italiana. Mina era soltanto una studentessa del quarto anno di ragioneria che si accingeva ad aiutare il padre nella gestione della sua industria, una fabbrica di colla. Viveva a Cremona con i suoi genitori, in un appartamento in cui, in ogni angolo, si avvertiva la ricchezza. Di colpo, le passò la voglia di diventare ragioniera e le prese una violenta passione per la musica leggera. Una sera, alla Bussola, in Versilia, chiese di salire sul palco: si mise a cantare come le veniva. Urlava perché ne aveva voglia. La libertà. La smania di libertà non caratterizzò solo i suoi esordi. Uno spettacolo di racconti e canzoni, trascinante e ricco di emozioni, che non mancherà di coinvolgere il pubblico. Biglietti per gli abbonati alla stagione teatrale: € 2. Platea: biglietto intero € 18, ridotto € 15; galleria: biglietto intero € 15, ridotto € 13. Biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.