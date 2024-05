Frosinone, intervento reti idriche centro storico: modifiche alla viabilità

In relazione ai lavori di manutenzione delle reti idriche in Via Fratelli Bragaglia e in Corso della Repubblica (da intersezione Via de Gasperi) effettuati da Acea, la Polizia locale di Frosinone ha emesso apposita ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare assicurando, così, lo svolgimento in sicurezza delle operazioni previste.

Sono istituiti da lunedì 27 maggio 2024 e fino al termine dei lavori che proseguiranno nei giorni seguenti: divieto di sosta per tutti i veicoli dalle ore 7 fino alle ore 18 in Corso della Repubblica dal civico n. 52 (dopo ingresso farmacia); divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 9 fino alle ore 18 in Corso della Repubblica (dalla Farmacia) e in Via Fratelli Bragaglia.

Sono inoltre istituiti da lunedì 27 e fino al termine dei lavori: il divieto di sosta per tutti i veicoli dalle ore 7 fino alle ore 18 in Corso della Repubblica da intersezione Via De Gasperi fino a ingresso farmacia; divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 9 fino alle ore 18 in Via Don Morosini (direttrice di marcia da piazza Campagiorni a intersezione via Carloni).