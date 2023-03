Frosinone, interventi di pulizia e igiene su tutte le aree verdi

Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia e igiene su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Una città bella e pulita deriva dal contributo e dall’impegno di ognuno di noi – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia sta coordinando, in maniera ottimale, le operazioni sul nostro patrimonio verde, effettuate quotidianamente, a beneficio dell’intera comunità.

Alle operazioni già programmate, si aggiungono quelle che vengono effettuate a seguito di segnalazioni. Tra queste, rientrano le indicazioni dell’assessore Rossella Testa per il centro storico e del consigliere Anselmo Pizzutelli per lo Scalo”.

“L’ufficio ambiente ha predisposto un calendario con operazioni capillari di pulizia, igiene e sistemazione delle aree verdi di tutta la Città – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – Attraverso tale cronoprogramma, l’amministrazione fa sì che ogni zona verde del capoluogo sia ciclicamente soggetta a manutenzione, affinché il livello di decoro sia sempre adeguato. Nei giorni scorsi, l’azienda specializzata è intervenuta in piazza Risorgimento e all’ingresso del casello autostradale, oltre che sulle aiuole di viale Tevere e viale Grecia. Ha provveduto inoltre alla pulizia del parco De Gasperi e del giardino di viale Mazzini, oltre che in zona Cavoni, nel parco di via Baden Powell. Attenzione sempre alta sulle scuole e sui luoghi di aggregazione rivolti alle famiglie e ai più piccoli, come gli istituti “Spinelli” e “Giovanni XXIII” e il free park comunale di via Cesare Terranova”.

