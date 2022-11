Frosinone, interventi di decoro e pulizia in città

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“La cura costante dei beni comuni e del nostro patrimonio verde garantisce sicurezza e decoro, rendendo la nostra città sempre più bella e pulita. L’ufficio comunale ambiente, con il coordinamento del vicesindaco Scaccia, e l’impresa privata che ha in gestione la cura e la manutenzione del verde, stanno lavorando alacremente con ottimi risultati”, ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli.

“Desidero ringraziare, innanzitutto, l’intero ufficio comunale ambiente, a partire dal dirigente, Arch. Marlen Frezza, dal funzionario agronomo dott. Giuseppe Sarracino e dall’ing. Lillo Rocca, per la dedizione e la puntualità con cui vengono portati avanti gli interventi – ha dichiarato il vicesindaco Antonio Scaccia – Un ringraziamento va rivolto anche all’assessore Danilo Magliocchetti per le segnalazioni riguardanti gli interventi nel centro storico.

Nei giorni scorsi – ha proseguito Scaccia – la tabella di marcia stilata dal Comune ha infatti incluso la pulizia, il taglio erba e la sistemazione delle aree del parco delle Colline e piazza della Libertà. Nella parte bassa, gli interventi hanno riguardato la rotatoria del campo sportivo, le aree di via Aldo Moro e via Marittima e via Vittorio Valle, con operazioni di piantumazione effettuate presso il parco del Matusa”.

COMUNICATO STAMPA