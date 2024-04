Frosinone, interventi collettore fognario: modifiche alla viabilità il 26 aprile

In relazione ai lavori di manutenzione del collettore fognario tra piazza Paleario e via Garibaldi, a cura di Acea, la Polizia locale di Frosinone ha emesso apposita ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare assicurando, così, lo svolgimento in sicurezza delle operazioni previste. I lavori si svolgeranno venerdì 26 aprile: tale data è stata predisposta in considerazione della concomitante chiusura degli istituti scolastici, per ridurre il più possibile disagi sulla circolazione veicolare. Da venerdì 26 e fino al termine dei lavori è istituito quindi il divieto di sosta per tutti i veicoli dalle ore 7 in Via Garibaldi (da intersezione Via Paleario), via Sella e Largo Grande; divieto di circolazione per tutti i veicoli in Via Garibaldi dalle ore 9; istituzione senso unico alternato dalle ore 9 in Via Sella (tratto da Piazza Risorgimento a Largo Grande) regolato da impianto semaforico o da movieri della ditta; divieto di circolazione per tutti i veicoli in Via Paleario (tratto da Largo Grande fino a intersezione Via Garibaldi), eccetto residenti e traffico locale dalle ore 9. I suddetti veicoli saranno autorizzati a transitare in Via Paleario fino a intersezione Via Garibaldi sia in entrata che in uscita coadiuvati dai movieri della ditta. I veicoli provenienti da Via Ricciotti e Via Angeloni saranno deviati in Via Diamanti. La ditta esecutrice dei lavori dovrà, in ogni fase delle lavorazioni, adottare gli opportuni accorgimenti per il transito dei veicoli in servizio di emergenza.

Comunicato stampa