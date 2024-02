Frosinone, interruzione flusso idrico: sospese le attività scolastiche. I plessi interessati

Ordinanza di sospensione delle attività scolastiche ed educative per venerdì 2 febbraio in alcuni plessi ed istituti del territorio.Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla condotta adduttrice tratto Montenero-Colle Sant’Anna nella giornata di venerdì 2 febbraio dalle 12 alle 20.

È stata quindi disposta la sospensione delle attività scolastiche ed educative, vista l’impossibilità del funzionamento dei servizi igienici delle strutture scolastiche interessate. In particolare, i plessi coinvolti sono i seguenti: Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale – sede distaccata di Frosinone; Accademia di Belle Arti di Frosinone; Istituto comprensivo Frosinone 3 – tutti i plessi; scuola infanzia paritaria Sant’Agostino; scuola infanzia paritaria “Spinelli”; micronido e sezione primavera presso scuola infanzia “Spinelli”; nido d’infanzia “La Casetta”; Istituto di istruzione superiore Turriziani – tutti i plessi.

Per tutte le classi che effettuano il tempo pieno: sospensione delle attività didattiche e doposcuola dalle ore 13,00 al termine dell’orario ordinario stabilito; per tutte le classi che effettuano il tempo normale antimeridiano: sospensione delle attività didattiche secondo l’ordinario orario di uscita con interruzione delle attività di doposcuola e/o di altre attività extracurriculari per l’intero pomeriggio; per i Nidi d’Infanzia: sospensione delle attività educative dalle ore 12,00 al termine dell’orario ordinario stabilito. Il testo integrale dell’ordinanza è visibile al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=60755&CSRF=28f27a549c9dfe90873b8cff3102847a.

COMUNICATO STAMPA