Frosinone, intensificati i controlli della Polizia Locale: massima attenzione allo Scalo

Proseguono e si intensificano le attività di controllo degli agenti della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Dino Padovani, per garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto delle regole, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate della città e, in particolare, alla zona della stazione ferroviaria.

Nel corso degli ultimi giorni, la Polizia Locale ha infatti effettuato numerosi interventi finalizzati a garantire il rispetto delle regole e a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici, intervenendo in merito a diverse violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, del Codice della Strada e della normativa vigente.

Tra le principali attività svolte figurano controlli nell’area dello Scalo. Sono state elevate sanzioni nei confronti di tre persone sorprese a bivaccare sulle aiuole, in applicazione delle disposizioni del nuovo Regolamento di Polizia Urbana. In Piazza Pertini, è stata identificata e fatta scendere da un autobus del trasporto pubblico regionale una persona che non voleva pagare il biglietto. Sono state sanzionate diverse persone che, in monopattino, erano sprovviste di contrassegno identificativo e di casco protettivo: elevate, quindi, sanzioni per un importo complessivo di circa 1000 euro.

Nella parte bassa del capoluogo, inoltre, sono stati sanzionati due esercizi commerciali per varie irregolarità, per un importo complessivo di 5.000 euro.

Nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura per liberare gli immobili ATER da occupanti abusivi, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i soggetti responsabili dell’occupazione senza titolo di alloggio popolare e dell’allaccio abusivo alla rete del gas.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno ritirato 9 patenti di guida per guida con il cellulare, mentre sono state elevate 11 sanzioni per sosta negli stalli riservati ai portatori di disabilità. Numerose le sanzioni anche per guida senza assicurazione sulla responsabilità civile. Continua, infine, l’attività di rilevazione dei sinistri stradali, con particolare attenzione al contrasto alla guida in stato di alterazione.

«La sicurezza rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. I cittadini devono sapere che il Comune è presente e continua a investire risorse e professionalità affinché ogni quartiere, a partire dalle aree più sensibili della città, sia presidiato con continuità. Il nostro obiettivo è garantire il rispetto delle regole, tutelare il decoro urbano e assicurare condizioni di vivibilità sempre migliori. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al comandante Dino Padovani e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale per il lavoro quotidiano che svolgono con competenza, dedizione e spirito di servizio.»

«I risultati di questi controlli confermano l’efficacia di un’attività che non conosce soste – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli –. Abbiamo scelto di rafforzare la presenza degli agenti nelle aree che richiedono maggiore attenzione, come ci segnalano anche i cittadini. Il presidio del territorio proseguirà con determinazione, in stretta collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze dell’Ordine. Un ringraziamento particolare va al comandante Padovani, che coordina con professionalità un’attività complessa e costante, e a tutto il personale del Corpo per l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza della nostra comunità.»