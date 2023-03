Frosinone, ingresso gratuito al museo ogni prima domenica del mese

Dal 5 marzo, ogni prima domenica del mese sarà possibile ammirare, nell’ambito di percorsi guidati gratuiti, i reperti e le mostre del Museo archeologico comunale nelle due location di via XX settembre e del Palazzo comunale di Frosinone.

L’iniziativa, voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con l’assessore alla cultura Simona Geralico, con il coordinamento della direttrice del Museo, dott.ssa Maria Teresa Onorati, prevede l’apertura, ogni prima domenica del mese, da marzo a luglio, dalle 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19, del caveau delle origini custodito a Palazzo Munari (sezione romana; ingresso da via Cavour), mentre nella sede di via XX settembre sarà possibile visitare i reperti dei “doni dalla terra” e la mostra interattiva, tattile ed ecologica di “Tante storie in un unico territorio”. I percorsi guidati gratuiti con personale specializzato sono previsti alle ore 10, alle 11 e alle 17. Informazioni al numero 0775/212314,dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

