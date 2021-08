Frosinone, incrementata la collaborazione per le gare tra il Capoluogo e la Provincia

La giunta, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, ha approvato l’estensione dell’accordo tra il Comune di Frosinone e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone per l’espletamento e la gestione delle procedure di gara ad altri procedimenti di competenza del municipio.In armonia con le previsioni del protocollo sottoscritto tra la Provincia e il Comune, è previsto infatti che si tenga conto delle necessità dell’ente di piazza VI dicembre, anche in ragione di un quadro più ampio sul quale verificare l’efficienza e l’efficacia, oltre alla economicità, della cooperazione tra le due stazioni appaltanti, inerente agli affidamenti inseriti nel programma triennale dei lavori e nel programma biennale di servizi e forniture.Sono state dunque individuate come prioritarie le attività di affidamento dei servizi tecnici di redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e per l’aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare in Corso Lazio. Entrambe le attività citate sono inserite nell’articolato programma di recupero e riqualificazione delle Periferie, per il quale il Comune di Frosinone è risultato assegnatario di un finanziamento di complessivi € 17.995.818,81.

L’atto approvato in giunta sarà quindi trasmesso alla Provincia di Frosinone, quale ulteriore estensione all’accordo di collaborazione, affinché provveda all’approvazione dello stesso documento ed, eventualmente, alle eventuali modifiche o integrazioni formali che si rendessero necessarie e opportune, nel rispetto degli accordi intercorsi per le vie brevi tra i due Enti interessati.L’approvazione odierna fa seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale, guidata dal sindaco, Nicola Ottaviani, e al successivo Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, con cui è stato sancito un accordo di collaborazione in via sperimentale tra il Comune di Frosinone e la stazione unica appaltante della Provincia, per l’espletamento e la gestione delle attività inerenti a gare per lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all’appalto integrato dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area Stazione, all’esternalizzazione delle istruttorie di condono edilizio inevase e alle procedure inerenti alla realizzazione del sistema di piste ciclabili del capoluogo. Con la nuova delibera di giunta comunale, viene reso stabile l’accordo di collaborazione tra le stazioni appaltanti Comune di Frosinone e Provincia, condiviso in fase di stesura dagli stessi Enti, contenente la convenzione recante i patti e le condizioni tra le parti, da sottoporre all’esame dei rispettivi organi consiliari.

