Frosinone, incontro sulla co-pianificazione territoriale. Quadrini: “Utilizzare risorse europee per città smart”

Coinvolgere e ascoltare gli attori territoriali per arrivare ad una progettazione condivisa finalizzata a definire progetti di smart city nelle aree urbane. Con questo obiettivo si è tenuto oggi, presso la Sala consiliare del Comune di Frosinone, l’incontro dal titolo “Coinvolgimento del partenariato locale nelle attività di co-pianificazione delle strategie territoriali”.

I progetti saranno sostenuti dai fondi europei e devono seguire cinque direttrici principali: ampliare e modernizzare i servizi pubblici; creare e/o rafforzare le attività economiche e culturali, con particolare attenzione alle ricadute nelle aree caratterizzate da fenomeni di disagio e degrado socioeconomico; ridurre gli impatti ambientali della vita urbana; innovare le politiche per l’abitare; potenziare la mobilità urbana sostenibile.

L’evento si è avvalso del contributo dell’Anci ed ha visto la partecipazione anche della Provincia di Frosinone, rappresentata dal presidente consiglio provinciale Gianluca Quadrini.

“La Provincia, quale ente di area vasta – ha dichiarato Quadrini – è attenta a tutte le opportunità che possono migliorare la qualità della vita nei nostri territori. La prospettiva di città smart, impegnate a migliorare e potenziare i servizi per i cittadini rappresenta un obiettivo imprescindibile per il quale siamo pronti a dare il nostro contributo. Trattandosi di progetti europei, possiamo mettere disposizione la qualità e le competenze del Team Frosinone Recovery plan. Con le risorse a disposizione in questo momento, non possiamo farci scappare questo obiettivo. Ringrazio il sindaco di Frosinone, l’amico Riccardo Mastrangeli per aver promosso questa iniziativa che sicuramente servirà a definire azioni che avranno ricadute benefiche sul capoluogo”.

COMUNICATO STAMPA