Frosinone – Incontro della Lista Ottaviani con il sindaco Mastrangeli

Il 03 luglio 2024 la delegazione della Lista Ottaviani composta da Christian Alviani, Mario Grieco , Igino Guglielmi e Sonia Sirizzotti è stata ricevuta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli. La delegazione ha ribadito il proprio sostegno al Sindaco e al programma firmato da tutti i componenti della coalizione. Si rappresenta l’assoluto rifiuto in ordine all’azzeramento della Giunta poiché ritiene che il Sindaco ed i suoi assessori abbiano ben operato in questi due anni raggiungendo importanti traguardi visibili a tutta la città. La lista stigmatizza l’uso distorto del mandato elettorale da parte di quanti siano soliti cambiare casacca, utilizzando le liste civiche e di partito come un tram senza pagare il biglietto, non potendosi legittimare in tal modo richieste di cambiamento della giunta diverse dall’esito elettorale, nel rispetto della volontà espressa dei cittadini. L’auspicio è quello di continuare a lavorare per migliorare la nostra città portando a termine i numerosi progetti avviati e lavorando intensamente per l’avvio di nuovi progetti. Frosinone è tornata al centro della vita della nostra provincia; migliaia di persone si spostano dai loro paesi alle manifestazioni organizzate sia nella parte alta che nella parte bassa della città.A breve verranno riconsegnati i cantieri di Largo Turriziani e Piloni e la nuova piazza allo Scalo, Piazza Salvo D’Acquisto, nuovo teatro Colapietro unitamente all’avvio dei lavori per il nuovo teatro Nestor. La lista Ottaviani continuerà ad operare al meglio nell’esclusivo interesse della città e delle persone residenti all’interno del Capoluogo respingendo al mittente ogni tentativo proveniente dall’esterno di bloccare lo sviluppo economico,infrastrutturale,sociale in atto da 12 anni.

