Frosinone, incontro con Zicchieri e Durigon

Si è svolto a Frosinone l’incontro con i vertici regionali della Lega, l’on. Francesco Zicchieri e l’on. Claudio Durigon. Alla presenza del coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, del consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e dei parlamentari Gianfranco Rufa e Francesca Gerardi, unitamente agli altri quadri e dirigenti provinciali di partito, gli onorevoli Zicchieri e Durigon hanno effettuato una disamina dell’attuale situazione politica regionale e nazionale, mettendo in rilievo le implicazioni nei territori locali.In particolare, Claudio Durigon ha ribadito l’importanza dell’alleanza di centrodestra, che dovrà proseguire ad essere fondamentale negli enti intermedi e nei Comuni, nella chiara alternativa alla sinistra, tenuto conto del totale immobilismo economico e sociale del Paese a cui il Governo Conte sta riducendo i territori centrali e periferici. A questo scopo, è stata sottolineata l’Importanza di individuare i candidati a sindaco per le prossime elezioni di primavera, oltre all’ultimazione delle liste della Lega, che non potranno prescindere da una effettiva condivisione degli ideali e dei valori che il Partito continua a proporre ad ogni livello. Nelle elezioni per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, inoltre, come Alatri e Sora, non potranno essere ammesse differenziazioni di sorta o distinguo inappropriati, in quanto tutti hanno l’obbligo di raggiungere l’obiettivo di allargare qualitativamente e quantitativamente la base del consenso popolare, seguendo l’impostazione consolidata dello stesso Matteo Salvini.

COMUNICATO STAMPA