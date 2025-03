Frosinone, incontro assessorato regionale con pendolari: la soddisfazione del Sindaco Mastrangeli

“Esprimo grande soddisfazione per l’incontro avvenuto ieri in Regione Lazio, convocato, su mia richiesta, dall’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, che ha mostrato grande sensibilità sul tema e attenzione al territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’incontro ha fatto seguito al consiglio comunale in seduta aperta, appositamente indetto per testimoniare l’impegno dell’amministrazione e della città di Frosinone verso le esigenze dei pendolari. Il dibattito in aula consiliare, lo scorso febbraio, ha evidenziato i disagi riscontrati sulla linea ferroviaria regionale Cassino-Frosinone-Roma. Nella mozione che è stata approvata dall’assise, si menziona come i disservizi compromettano la mobilità quotidiana dei cittadini di Frosinone e provincia, incidendo sulla qualità della vita e sui costi aggiuntivi per gli spostamenti e, non da ultimo, sull’impatto ambientale derivante dall’uso di mezzi di trasporto alternativi. Nel corso dell’incontro di ieri in Regione, alla presenza dei rappresentanti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e di Massimo Miconi e Pietro Fargnoli, del coordinamento pendolari Roma – Cassino Express – ha proseguito Mastrangeli – facendomi interprete della volontà unanime dell’assise comunale di Frosinone, ho chiesto espressamente di valutare la possibilità di incrementare il numero dei collegamenti diretti, senza fermate intermedie, tra Frosinone e Roma. La possibilità di usufruire di più treni per raggiungere Roma in poco meno di un’ora, infatti, infatti, verrebbe incontro non solo alle esigenze dei tanti pendolari che utilizzano la stazione di Frosinone per motivi di studio o di lavoro, ma potrebbe incentivare anche un incremento della popolazione residente. L’amministrazione comunale, di concerto con tutte le figure coinvolte, intende così individuare delle soluzioni condivise e venire incontro alle esigenze di tutti i pendolari e dei residenti del quartiere Scalo. E possiamo dire di essere sulla strada giusta, dal momento che anche il Presidente dell’associazione dei pendolari “Roma-Cassino Express”, Fargnoli, ha espresso soddisfazione per le azioni messe in campo dal Comune di Frosinone per risolvere le inevitabili criticità riscontrate dai pendolari nel periodo di svolgimento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso di stazione realizzati da RFI con un investimento pari a circa 20 milioni di euro”.

Il Comune di Frosinone, in considerazione dei lavori in corso nell’area della stazione, ha infatti provveduto a potenziare il sistema di illuminazione dei due sottopassi pedonali su via Pasta e su via Pergolesi, entrambi oggetto di interventi di riqualificazione totale, per rendere più facile l’accesso ai binari da parte dell’utenza.

L’accesso alla stazione, inoltre, è e sarà possibile in futuro in misura maggiore anche dalla parte anteriore, mentre sono a disposizione le aree di sosta (lunga e breve: ex Frasca, piazzale Pertini, piazza Giovanni XXIII, via Refice e nei pressi di piazzale Kambo per il “Kiss&Ride”) a cui si aggiungerà l’area ex Agip. Sono stati inoltre previsti spazi per i taxi, disabili e stalli “rosa”. “Nell’incontro di ieri, infine – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – è emerso come Trenitalia abbia intrapreso, con successo, misure adeguate per migliorare gli indici di puntualità delle corse. Desidero inoltre ringraziare Rete Ferroviaria Italiana per la proficua collaborazione instauratasi con il Comune di Frosinone, con il medesimo obiettivo di valorizzare non solo il complesso di stazione ma l’intera area dello Scalo”. I partecipanti all’incontro hanno quindi stabilito che, nelle prossime settimane, sarà condotto uno studio ad hoc per valutare la fattibilità della richiesta del Sindaco Mastrangeli, impegnandosi inoltre per proseguire l’attività di razionalizzazione del modello di trasporto.