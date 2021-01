Frosinone: incontri per l’affido familiare

In questi mesi connotati dall’emergenza sanitaria, il Distretto B, di cui il Comune di Frosinone è capofila, ha proseguito nelle operazioni di implementazione territoriale e di sensibilizzazione per l’istituto dell’Affidamento Familiare, allo scopo di favorire l’individuazione di persone e nuclei disponibili ad avviare percorsi di solidarietà familiare. Nell’ambito del servizio organizzato dal Distretto B mediante l’ente gestore, Associazione Progetto Famiglia, è già partito il percorso di formazione permanente, dando così la possibilità, alle famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere un bambino o un ragazzo a casa per un determinato tempo, di approfondire aspetti legali e amministrativi. Gli incontri previsti per il nuovo anno saranno otto, affiancati da attività laboratoriali e iniziative ludiche che coinvolgeranno minori del territorio del Distretto Sociale B.Proprio nel mese di gennaio inizierà un nuovo ciclo d’incontri informativi sul tema dell’accoglienza familiare.

Le persone che desiderino saperne di più possono scrivere a info@distrettosocialefrosinone.it, oppure riempire il modulo all’indirizzo https://forms.gle/Acam4RtX8spE52Wc7 o, infine, visitare la pagina web www.distrettosocialefrosinone.it/affidofamiliare.

