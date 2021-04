Frosinone, Incitti (IoApro): ”Se il Governo non accoglie richieste, dal 20 aprile nuove proteste, pacifiche ma determinate”

Fernando Incitti, giovane imprenditore del centro storico di Frosinone e animatore da mesi della battaglia del movimento spontaneo ”IoApro” nel nostro territorio, annuncia che dal 20 aprile saranno messe in atto nuove proteste nel momento in cui il Governo non dovesse accogliere le richieste dei commercianti.

”I nostri rappresentanti nazionali hanno incontrato il sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze nei giorni scorsi a Roma = ha dichiarato Incitti = le nostre richieste al governo Draghi sono chiare: riapertura delle attività in sicurezza con i protocolli già approvati dal Cts e senza fasce orarie dal 20 aprile, nuovo Decreto Sostegni con aumento da 10 a 40 miliardi euro, nessun pass vaccinale per i clienti, nessun uso esclusivo di carte di credito, e dimissioni immediate del ministro Speranza”.

”Se le nostre richieste non verranno accolte = ha concluso Incitti = saremo costretti a organizzare nuove e diverse manifestazioni e iniziative di protesta nei confronti di quella che è diventata una vera e propria dittatura sanitaria, sicuramente pacifiche, ma molto determinate”.

