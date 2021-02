Frosinone, Incitti (GN): ”Perdita scuola di volo e Arma Azzurra schiaffo alla città”

”La perdita della scuola di volo e dell’Arma Azzura in favore di Viterbo, è un vero e proprio schiaffo al Capoluogo e alla sua centralità”, ha dichiarato il presidente di Gioventù Nazionale Frosinone, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Fernando Incitti.

”Il fatto che si stiano perdendo quelli che sono stati un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra città in un assordante silenzio – ha proseguito Incitti – è inaccettabile oltre che clamoroso”.

”Questi spostamenti influiranno non poco su quello che è il tessuto sociale e economico del nostro territorio – ha aggiunto Incitti = già da anni in una crisi non facile a prescindere dalle tematiche nazionali, in una zona di Frosinone che negli ultimi decenni è stata abbandonata a se stessa”.

”L’area dell’Aeroporto andrà da subito rilanciata = ha concluso Incitti – con un nuovo progetto concreto e veloce che rappresenti possibilità di nuovi posti di occupazione e di servizi per la città”.

COMUNICATO STAMPA