Frosinone, Incitti (Fratelli d’Italia): ”Necessario tavolo programmatico per il rilancio del commercio cittadino”

Fernando Incitti, presidente di Gioventù Nazionale e dirigente di Fratelli d’Italia, nonché imprenditore del centro storico di Frosinone, guarda avanti, spostando l’attenzione su quello che sarà il processo di ripartenza post Covid.

”È necessario, al più presto possibile, convocare un tavolo programmatico per il rilancio del commercio cittadino e dei quartieri – ha dichiarato Incitti – già da adesso, insieme alle categorie, per quello che sarà il processo di ripartenza post Covid”.

”Noi imprenditori, che rappresentiamo il vero cuore pulsante di questa città e di questa Nazione – ha proseguito Incitti – stiamo facendo enormi sacrifici in questo periodo di emergenza, ma vogliamo e dobbiamo guardare avanti”.

”A breve proporremo ufficialmente un tavolo agli assessorati al centro storico e al commercio, anche tramite il neonato comitato e i nostri rappresentanti in consiglio comunale, per le attività all’interno del centro storico reale, ovvero all’interno delle mura, per una maggiore tutela del quartiere anche in vista della prossima estate – ha continuato Incitti – e cosi faremo in ogni quartiere della città”.

”Bisogna guardare avanti – ha concluso Incitti – e farci trovare pronti per quelle che saranno le sfide di domani'”.

COMUNICATO STAMPA