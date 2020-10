Frosinone, Incitti (FdI): ”Al via raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà”

Parte da oggi, martedi 27 ottobre, una raccolta alimentare per le famiglie italiane indigenti del Capoluogo. A promuoverla, l’esponente di Fratelli d’Italia, Fernando Incitti.

”Da anni sosteniamo le famiglie italiane in difficoltà del territorio con le raccolte alimentari, a titolo ovviamente completamente gratuito, e con il mio ingresso in Fratelli d’Italia non potevo di certo tirarmi indietro: al contrario, preferisco raddoppiare l’impegno”, ha dichiarato Incitti.

”Sarà possibile, fin da subito, mettersi in contatto al tel. 348 120 0583 – anche what’s app – per le donazioni alimentari o per aggiungersi alla lista delle famiglie che usufruiscono del servizio: provvederemo a raccogliere il quanto e a consegnarlo alle famiglie – ha proseguito Incitti – nel fine settimana saremo anche davanti ai supermercati, ma attendiamo per comunicare luoghi e orari precisi anche in base alle disposizioni in continuo aggiornamento per l’emergenza Covid”.

”Raccogliamo pasta, latte, pelati, legumi, acqua e tutti gli alimenti a lunga conservazione – ha continuato Incitti – ma anche materiali per l’igiene personale per anziani e bambini”.

”Mentre il governo abbandona gli italiani con una nuova stretta che rischia di essere letale per il futuro delle famiglie e per tutta la nazione – ha concluso Incitti – noi siamo come sempre al fianco della gente e tra la gente, senza lasciare nessuno indietro”.

COMUNICATO STAMPA