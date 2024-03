Frosinone: Incitti entra in Indipendenza di Alemanno

Fernando Incitti, storico volto della destra sociale ed identitaria del nostro territorio, entra nel movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno, e di cui Simone Di Stefano è vice segretario nazionale.

Sarà coordinatore di Frosinone e delle aree limitrofe e presidente del circolo territoriale del Capoluogo.

La notizia era già nell’aria dopo il convegno sulla sanità organizzato da Indipendenza svoltosi al Palazzo della Provincia, a cui erano presenti Alemanno e Di Stefano, oltre che il sindaco Mastrangeli (in foto) per fare gli onori di casa, ed è stata ufficializzata all’assemblea nazionale che ha avuto luogo domenica a Roma nel centro congressi di via Cavour.

Incitti ritrova quindi Simone Di Stefano: quest’ultimo era infatti segretario nazionale di CasaPound, abbandonata dopo lo scioglimento politico, quando Incitti era coordinatore provinciale del disciolto partito.

”Sono molto contento di questa scelta: il governo sta traghettando l’Italia sullo stesso percorso intrapreso da quelli precedenti, e il cambiamento che tutti ci auguravamo, non è mai arrivato nè ci sono segnali in questa direzione – ha dichiarato Incitti – la formazione di Gianni Alemanno rappresenta un’importante novità sul panorama politico nazionale, ed è anche intelligentemente lontana dai dogmi di destra e sinistra, ma senza snaturarsi e mantenendo fede ad identità e storia”.

”Non vogliamo vedere la nostra terra e il nostro popolo schiacciati dai diktat di Bruxelles e da un estremismo atlantico che sta conducendo questa Nazione ad un inesorabile declino – ha proseguito Incitti – dobbiamo tornare ad essere protagonisti, e non lo possiamo fare di certo continuando ad essere considerati alla stregua di una servitù”.

”Ringrazio il coordinatore regionale, Marco Pelagatti, e il responsabile provinciale, Gianluca Sementilli, per l’accoglienza – ha concluso Incitti – non vedo l’ora di mettermi all’opera sul nostro territorio”.

Innesto importante quindi per Alemanno e Di Stefano, che potranno contare su un politico giovane ma esperto come Incitti, che ha alle spalle anni di militanza e dirigenza politica.

COMUNICATO STAMPA

foto archivio