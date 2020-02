Frosinone, Incitti (CasaPound): ”Domenica in piazza per ricordare i Martiri delle Foibe”

Si svolgerà domenica 9 febbraio alle ore 18 in Largo Turriziani a Frosinone, una commemorazione in ricordo dei Martiri delle Foibe organizzata da CasaPound Italia. Ad annunciarlo è il responsabile di CPI Frosinone, Fernando Incitti. ”Domenica, come ogni anno, in prossimità del Giorno del Ricordo, saremo in piazza per ricordare i Martiri delle Foibe, e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia – ha dichiarato Incitti – nostri fratelli italiani torturati, massacrati, e scacciati dalla loro terra dai partigiani titini”. ”Non essendoci ancora a Frosinone un monumento a ricordo di questa tragedia, e di cui da anni ci facciamo promotori – ha continuato Incitti – per quest’anno abbiamo scelto la statua di un grande italiano come Norberto Turriziani come luogo del ricordo”. ”La nostra sarà un manifestazione silenziosa e ordinata, e come sempre rispettosa della nostra città e del nostro quartiere, il centro storico, ignorando i negazionisti anti italiani dell’Anpi – ha concluso Incitti – tutta la cittadinanza è invitata alla partecipazione”.

COMUNICATO STAMPA

