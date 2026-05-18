Frosinone – Incidente tra auto, furgone e mezzo pesante su A1

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 05:30 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km 626,500 nel territorio del comune di Frosinone che ha coinvolto una autovettura, un furgone e un mezzo pesante.

Il conducente dell’autovettura e del furgone e la persona trasportata sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) con modulo fuoristrada CA e una AutoGrù.

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo.

È stato necessario chiudere 2 corsie dell’autostrada.

L’intervento è ancora in corso.

Sul posto anche Polizia Stradale di Frosinone, la Polizia Stradale di Cassino e il 118.