Frosinone – Incidente sulla Monti Lepini, scontro tra due auto e moto

Incidente sulla Monti Lepini a Frosinone, poco dopo le 15 coinvolti nel sinistro due auto e una moto. Nell’impatto violento ad avere la peggio il conducente della due ruote, che e’ stato trasferito in ambulanza al nosocomio del capoluogo ciociaro “Spaziani”. Sul posto per stabilire la dinamica del sinistro le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per i soccorsi .

notizia in aggiornamento – foto web

