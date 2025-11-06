Frosinone – Incidente stradale tra due auto in via Casilina Nord

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 12:30 per un incidente stradale in via Casilina Nord, incrocio di via Cerreto nel comune di Anagni che ha coinvolto due autovetture.Le persone coinvolte sono state soccorse e affidate alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada.I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza dei mezzi.L’intervento è ancora in corso. Sul posto anche Carabinieri e il 118.

