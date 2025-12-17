Frosinone, incidente stradale tra auto e moto davanti al comando dei Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Frosinone, davanti al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Intorno alle ore 14.30, una moto di grossa cilindrata e un’autovettura si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi incidentati. Il motociclista, rimasto ferito nell’impatto, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportato presso il nosocomio di Frosinone per gli accertamenti e le cure del caso.

Le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza si sono concluse intorno alle ore 15.30. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi e per quanto di competenza, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

