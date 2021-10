Frosinone, incidente mortale alle Fornaci: muore Marco Ruspantini

Identifica la vittima dell’inconveniente mortale avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23 circa, un’auto e una bici si sono scontrate, l’uomo in sella alle due ruote purtroppo è deceduto, si tratta di Marco Ruspantini,48 anni, del posto. Il grave incidente è avvenuto sulla strada che collega Frosinone con Ceccano, nei pressi del cinema Village Fornaci. Sul posto oltre i sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso,anche le forze dell’ordine per la dinamica del sinistro.

Foto archivio

