Frosinone – Incidente di un Autoarticolato su Autostrada A1 direzione nord km V,607

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 11:30 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km V,607    nel territorio del comune di Anagni che ha coinvolto un mezzo pesante.

Il conducente del mezzo pesante  e la persona trasportata sono  stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118.
La 1A (Prima partenza) della  Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada e AG1 (AutoGrù )

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo.
È stato necessario chiudere una corsia dell’autostrada.
L’intervento è ancora in corso.

Sul posto anche Polizia Stradale e il 118.

