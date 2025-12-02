Frosinone, incidente bus II comprensivo: consegnati encomi e benemerenze

L’aula consiliare del comune di Frosinone ha accolto, con grande emozione, la cerimonia istituzionale per la consegna degli encomi e degli attestati di benemerenza conferiti agli agenti della Polizia Stradale, alle insegnanti e all’autista che, con senso del dovere, prontezza e profonda umanità, hanno prestato soccorso in occasione dell’incidente del 9 aprile scorso che ha coinvolto il pullman del Secondo Istituto Comprensivo di Frosinone.Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Frosinone, Stanislao Caruso, il Dirigente della Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Frosinone, Rosario Sammaritano, la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, Valentina Lollobattista e il dirigente scolastico Mara Bufalini, insieme ai bambini e alle loro famiglie. Presenti gli assessori Rossella Testa, Simona Geralico, Mario Grieco e il consigliere Marco Sordi.Durante l’evento sono stati conferiti gli encomi agli operatori della Polizia Stradale che, “con generosa abnegazione, encomiabile spirito di servizio e alto senso del dovere hanno contribuito al soccorso e al sostegno dei bambini, delle insegnanti e delle persone coinvolte”: l’ISP. SUP. SUPS. Guido Parisi, dell’ISP. Angelo Nardone, dell’ISP. Sergio Rizzo, dell’ISP. Massimo Russo, dell’A.C.C. Roberto Petrillo e dell’A.S. Gianluca Grossi.Benemerenza conferita anche a Enrico Rodia, autista del mezzo coinvolto, “per la prontezza e il coraggio dimostrati nel corso dell’incidente, prodigandosi per proteggere i bambini coinvolti”.Sono state inoltre insignite le docenti del Secondo Istituto Comprensivo — Alessandra Di Vito, Aurelia Iannone, Benedetta Evangelista, Daniela Fiorini, Rita Galuppi e Lucia Tortora — che si sono distinte per “lo spirito di sacrificio e senso del dovere dimostrati con efficienza e massima dedizione dando esempio di grande professionalità”.L’intervento degli agenti della polizia stradale, delle maestre e di Enrico – ha ricordato il Sindaco Mastrangeli – ha rappresentato un esempio di straordinaria professionalità e umanità, lasciando un segno profondo nella nostra comunità”.

Nel ricordare l’incidente del 9 aprile, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha dichiarato: “La comunità scolastica intera e i bambini sono al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Frosinone non ha dimenticato quei momenti di paura e il valore di chi ha saputo intervenire con competenza e umanità. Ringrazio ancora una volta la dirigente, prof.ssa Mara Bufalini, e le forze dell’ordine, con cui sono stato in costante contatto nelle ore successive ai fatti. Grazie alle insegnanti e a Enrico Rodia, che hanno agito come madri e padri di famiglia, mettendo anche a rischio la propria incolumità per i nostri ragazzi.

Il ringraziamento più grande va rivolto proprio a loro, che hanno dimostrato grande forza, delicatezza e un coraggio che commuove. I ragazzi ci ricordano quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante proteggerla ogni giorno. A loro va l’abbraccio più sincero dell’intera città di Frosinone: per la resilienza, per i sorrisi tornati dopo la paura, per la loro straordinaria capacità di insegnarci cosa significhi davvero affrontare le difficoltà con il cuore aperto. Sono loro il nostro orgoglio più grande”.