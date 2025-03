Frosinone, incendio quadri elettrici di uno stabile: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco (FOTO)

A seguito di chiamata NUE alle ore 16.36, i vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti in via Cosenza 124, per incendio quadri elettrici. Si è provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla

messa in sicurezza dello stabile e all’evacuazione delle famiglie a causa del fumo che si è propagato in tutto l’edificio.