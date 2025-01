I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 07:00 per un incendio di un locale adibito alla sterilizzazione in via A.Vona nel comune di Frosinone.

La 1A (prima partenza) della sede centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), una ABP (AutoBottePompa), e un Autoarticolato con Terna per il successivo smassamento del materiale coinvolto e messa in sicurezza del sito.

I vigili del fuoco stanno procedendo allo spegnimento.

L’intervento è in corso.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti I CC di Frosinone. .