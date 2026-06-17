Frosinone – incendio di un’abitazione: interviene la Polizia di Stato

Nella notte scorsa, la Polizia di Stato è intervenuta in un incendio divampato in un’abitazione.
In particolare, gli agenti della Squadra Volante della Questura, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio e soccorso pubblico, verso le ore 01.30 hanno ricevuto una segnalazione di un appartamento in fiamme in via Angelo Barletta.
L’equipaggio raggiunto il posto segnalato in breve tempo, verificavano la presenza di fiamme all’interno dell’appartamento segnalato e, raggiunto il proprietario, si accertavano che nessuno fosse rimasto al suo interno.
L’incendio, scaturito con molta probabilità per un evento accidentale, è stato domato grazie all’intervento di 3 unità operative dei VV.FF. ed ha danneggiato l’appartamento rendendolo, per il momento, inagibile.
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