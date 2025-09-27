Frosinone – Incendio auto in A1, intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO)

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito sull’autostrada A1, direzione sud, al chilometro 647, nel territorio del comune di Ceprano.La squadra 1A (Prima partenza) della sede centrale è giunta sul posto con un’autopompa serbatoio (APS) e un modulo fuoristrada CA. I vigili del fuoco hanno provveduto rapidamente a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo e successivamente a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione.Sul luogo dell’intervento anche la Polizia Stradale di Frosinone, impegnata nelle operazioni di gestione del traffico e di accertamento delle cause dell’incendio.

