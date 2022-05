Frosinone, inaugurazione del nuovo parcheggio dell’area ex Frasca di 200 posti

Oggi, mercoledì 25 maggio, alle 17.30, si terrà l’inaugurazione del nuovo parcheggio dell’area ex Frasca, nella zona Scalo, di 200 posti, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, on. Giancarlo Giorgetti e del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani.

Il nuovo parcheggio sarà essenziale per lo sviluppo economico dell’area Scalo.

In coerenza con gli obblighi assunti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Frosinone, la società Elco ha effettuato a proprio carico – per un investimento pari a circa 1 milione e 600.000 euro – gli interventi previsti per la realizzazione del parcheggio con annessa area di scambio tra gli autoveicoli, il trasporto pubblico locale e quello extraurbano. La nuova opera pubblica sarà a uso di pendolari e viaggiatori, collegata tramite un ponte pedonale che attraverserà i binari, andando a implementare anche gli standard urbanistici dell’intero quartiere. Il parcheggio – interamente di proprietà dell’amministrazione comunale, con relativi introiti – è incluso nel quadro degli interventi collaterali rispetto alla riqualificazione dell’ex Permaflex, dove sorgerà il nuovo parco tematico e commerciale, posto a distanza di poche centinaia di metri dallo stesso parcheggio.

